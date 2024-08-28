Борзаковский о юбилее своей победы на Олимпиаде: «20 лет прошли как один день, будто это было вчера»

Юрий Борзаковский заявил, что 20 лет после победы на Олимпиаде прошли как 1 день

28 августа 2004 года в Афинах Борзаковский завоевал золото в беге на 800 метров.

Во вторник в Крылатском прошло гала‑шоу «Кристалл. Август. Зима летом». Шоу‑состязание проводилось в пяти видах спорта: биатлон, хоккей с мячом, скелетон, санный спорт и конькобежный спорт. В соревнованиях среди звезд Борзаковский занял второе место. Первым стал биатлонист Николай Круглов, третьим — лыжник Александр Панжинский.

– Эмоции самые потрясающие! Огромное спасибо Коле Гуляеву (главе Союза конькобежцев России – Sports) и всей его команде за приглашение на шоу «Кристалл». С каждым разом это становится лучше и интереснее. Советую всем попробовать встать на коньки. Это непередаваемые впечатления! Одни положительные эмоции у всех ребят. Мы наслаждались этим и подарили настоящее шоу всем зрителям.

– Еще раз поучаствовали бы в подобных забегах?

– Конечно. Я всегда поддерживаю федерацию конькобежного спорта и все остальные федерации. Мы все дружим. Еще раз спасибо федерации конькобежного спорта.

– В среду исполняется двадцать лет с вашей победы в Афинах. Что чувствуете?

– Эти 20 лет прошли как один день, будто это было вчера. Приятно, что об этом вспомнили, подарили торт. Я не знал, для меня это большой сюрприз. Чуть не прослезился, – сказал Борзаковский.

Могучий финиш Борзаковского на Олимпиаде: бежал последним, но вынырнул к победе. Говорит, вперед толкала какая-то сила