POLADA опровергло данные о положительных допинг-тестах польских спортсменов

Теги допинг Легкая атлетика

Польское антидопинговое агентство (POLADA) назвало фейком информацию о базе данных с положительными тестами.

Ранее в соцсетях распространилась сведения об известных польских спортсменах, которые в разные годы якобы провалили тест на допинг. Среди них – теннисистка Ига Швентек, футболист Роберт Левандовский, прыгун с трамплина Петр Жила, волейболист Бартош Курек и другие.

«В связи с хакерской атакой мы сообщаем, что данные используются киберпреступниками для различных целей, включая широко распространенную дезинформацию. В публичном пространстве появились фейковые новости, дискредитирующие польских спортсменов. Просим не распространять их.

Ни один из перечисленных спортсменов не получал положительного результата и ни одна из представленных дат не соответствует антидопинговому контролю», – говорится в сообщении POLADA.

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12 комментариев
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Как-то испанский допинговый скандал потихоньку слился. В общем как и предполагалось. А здесь вообще хакеры виноваты. Клоунада короче.
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А та которая якобы собачку лечила?
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Странно было бы если бы они иное написали.
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Да ладно, полякам можно и не опровергать, все равно проканает
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Базу данных поляков взломали? То ли ещё будет... Банька слишком говорливый.
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"курва, курва, япердоле", ну как обычно у них. и чепчики теребят
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Нас взломали, но это не наше, ясно
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Допинг-курва
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и так у них всегда
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Надо последить за развитием событий.)
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Вот это правильная реакция, в духе времени так сказать. И только мы единственные всегда сразу же посыпаем голову пеплом и предлагаем платить и каяться. Но денег больше не берут, как так, денег и не берут, и пойми теперь этих западников, чужая душа потемки.
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А как же "дыма без огня", и все такое, что любят говорить в адрес российских спортсменов.
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