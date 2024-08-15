POLADA опровергло данные о положительных допинг-тестах польских спортсменов

Польское антидопинговое агентство (POLADA) назвало фейком информацию о базе данных с положительными тестами.

Ранее в соцсетях распространилась сведения об известных польских спортсменах, которые в разные годы якобы провалили тест на допинг. Среди них – теннисистка Ига Швентек, футболист Роберт Левандовский, прыгун с трамплина Петр Жила, волейболист Бартош Курек и другие.

«В связи с хакерской атакой мы сообщаем, что данные используются киберпреступниками для различных целей, включая широко распространенную дезинформацию. В публичном пространстве появились фейковые новости, дискредитирующие польских спортсменов. Просим не распространять их.

Ни один из перечисленных спортсменов не получал положительного результата и ни одна из представленных дат не соответствует антидопинговому контролю», – говорится в сообщении POLADA.