МОК об Олимпиаде-2024: «Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно»

В МОК отметили , что не все на Олимпийских играх в Париже прошло идеально.

«Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально.

Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом – эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тысяч зрителей, более 5 тысяч аккредитованных журналистов и 14 тысяч человек в деревне.

В значительной степени это было выполнено успешно, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки.

Эти корректировки произошли, например, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, некоторые приложения, как вы все, конечно, знаете, работали не так, как планировалось.

Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры», – заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

Закрытие Олимпиады в Париже пройдет 11 августа.