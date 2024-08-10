МОК об Олимпиаде-2024: «Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально. Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно»

Теги МОК Олимпиада-2024 ТАСС Легкая атлетика

В МОК отметили , что не все на Олимпийских играх в Париже прошло идеально.

«Конечно, мы признаем, что, откровенно говоря, не все было идеально.

Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом – эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тысяч зрителей, более 5 тысяч аккредитованных журналистов и 14 тысяч человек в Олимпийской деревне.

В значительной степени это было выполнено успешно, но даже при полной готовности и при наличии тестовых соревнований, как только Игры начались, некоторые планы неизбежно потребовали корректировки.

Эти корректировки произошли, например, в вопросах транспорта, или в зоне отдыха, некоторые приложения, как вы все, конечно, знаете, работали не так, как планировалось.

Но теперь мы знаем, что можем провести Игры более эффективно, с меньшими затратами и с большей устойчивостью. Мы адаптировали эти Игры», – заявил глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

Закрытие Олимпиады в Париже пройдет 11 августа. 

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13 комментариев
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Странно, а все предыдущие игры были лучшими в истории, как говорит Бах.
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Хаха, а обычно они хвалят (всегда).
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Сказал очевидность. При организации очень большого нестандартного мероприятия все моменты абсолютно учесть невозможно.
Случаются, накладки, ошибки, просчеты.
Обычно будущие организаторы игр присутствуют на играх и внимательно изучают позитивный и негативный опыт про организации.
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Ответ Roman Shnel
Странно, а все предыдущие игры были лучшими в истории, как говорит Бах.
На закрытии так и скажет
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Как чиновник он не мог сказать иначе.
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МОК не проводил эти игры! ВСЕ практические вопросы решают организаторы игр. МОК только торгует Правом на игры.
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Некоторые недоточеты было сложно скрыть самый явный это сена
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Нет, вы лишь думаете, что знаете.
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Вот только Игры в Париже бывают один раз)
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И на следующих играх будут ошибки, и на последующих, просто хорошо когда эти ошибки признают вслух, а не называют ситуацией
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так и быть, проводите теперь игры в Париже всегда!
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Первый раз же такое мероприятие проводили, вообще, много чего не сумели предусмотреть
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