Олимпиада-2024, 5 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 20 комплектов наград

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

5 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 20 комплектов медалей.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Триатлон

Смешанная эстафета

1. Германия

2. США

3. Великобритания

Стрельба

Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м

1. Ли Юэхун (Китай)

2. Чхо Ен Чэ (Южная Корея)

3. Ван Синьцзе (Китай)

Микст, скит

16.00

Бадминтон

Женщины, одиночный турнир

11:55

Мужчины, одиночный турнир

15.30

Спортивная гимнастика

Мужчины, брусья

12:45

Женщины, бревно

13:38

Мужчины, перекладина

14:33

Женщины, вольные упражнения

15:23

Гребной слалом

Женщины, экстрим-слалом

17:43

Мужчины, экстрим-слалом

17:48

Легкая атлетика

Мужчины, прыжки с шестом

20:00

Женщины, метание диска

21:30

Женщины, 5000 м

22:15

Женщины, 800 м

22:47

Велотрек

Женщины, командный спринт

20:46

Баскетбол 3x3

Женщины

23:00

Мужчины

23:30

Серфинг

Мужчины

23:46

Женщины

0:27 (6 августа)

14 комментариев
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Что-то сегодня жиденький календарь, выходной можно сказать
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немцы золото в триатлоне
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завтра интересно только получится ли у Нуньеса выйти в финал по римской борьбе до 130 кг в 5 раз, и завтра выиграть в нем.
Ему уже 41 год. Может историю на кучу лет вперед сотворить.
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Китаец Ли Юэхун наконец-то взял золото в стрельбе из скорострельного пистолета на 25 м. Он много лет к этому шел, был бронзовым призером Олимпиад в Токио и Рио, так что даже слезы у него навернулись от радости после победы. Не самое частое зрелище у стрелков.
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Ответ tolgol1974
Что-то сегодня жиденький календарь, выходной можно сказать
Четвертьфиналы в волейболе, полуфиналы в футболе и баскетболе 3х3 - не такой уж и жиденький, если не обращать внимания только на розыгрыш медалей.
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Ответ anatol&#8242;
В личных соревнованиях британка Поттер с бронзой и секунд на 40 быстрее немки в беге, а в итоге чуть и второе место американцам не отдала
На сайте МОК второе место у США, хотя вначале была Великобритания. Видать по требованию американцев ещё раз пересмотрели фотофиниш.
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Спортс не зевай! Там ещё двое триатлонистов от сборной Швейцарии снялись с эстафеты из-за кишечной инфекции.
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Из "не медалей", в 11:00 полуфиналы в спортивном скалолазании (двоеборье), точнее первая половина - боулдеринг. В чистом боулдеринге, полуфиналы зачастую по накалу и интересности превосходят финалы, тут немного другая ситуация, все решится после трудности, плюс пара откровенных пассажиров из-за региональных квот (кто надумает глянуть, на первых двух их ЮАР и Австралии, можно не обращать внимание))
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Ну вот, а за немцев переживали! Достаточно неожиданно выиграли, опередив фаворитов
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Ответ серый серый волк
немцы золото в триатлоне
В личных соревнованиях британка Поттер с бронзой и секунд на 40 быстрее немки в беге, а в итоге чуть и второе место американцам не отдала
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Ответ Валерий З.
На сайте МОК второе место у США, хотя вначале была Великобритания. Видать по требованию американцев ещё раз пересмотрели фотофиниш.
Я сразу после завершения вышел ненадолго из дома, а стрим продолжался, пришел как раз на награждение, а там все поменялось
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Ответ anatol&#8242;
В личных соревнованиях британка Поттер с бронзой и секунд на 40 быстрее немки в беге, а в итоге чуть и второе место американцам не отдала
там американка бежала в конце, которая три раза падала на раздельной гонке в вело в первый день.
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Ответ Джон Силвер_1116158947
Ну вот, а за немцев переживали! Достаточно неожиданно выиграли, опередив фаворитов
😁👍
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