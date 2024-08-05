Олимпиада-2024, 5 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 20 комплектов наград
5 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 20 комплектов медалей.
Париж, Франция
Триатлон
Смешанная эстафета
1. Германия
2. США
3. Великобритания
Стрельба
Мужчины, скорострельный пистолет, 25 м
1. Ли Юэхун (Китай)
2. Чхо Ен Чэ (Южная Корея)
3. Ван Синьцзе (Китай)
Микст, скит
16.00
Бадминтон
Женщины, одиночный турнир
11:55
Мужчины, одиночный турнир
15.30
Спортивная гимнастика
Мужчины, брусья
12:45
Женщины, бревно
13:38
Мужчины, перекладина
14:33
Женщины, вольные упражнения
15:23
Гребной слалом
Женщины, экстрим-слалом
17:43
Мужчины, экстрим-слалом
17:48
Легкая атлетика
Мужчины, прыжки с шестом
20:00
Женщины, метание диска
21:30
Женщины, 5000 м
22:15
Женщины, 800 м
22:47
Велотрек
Женщины, командный спринт
20:46
Баскетбол 3x3
Женщины
23:00
Мужчины
23:30
Серфинг
Мужчины
23:46
Женщины
0:27 (6 августа)
Ему уже 41 год. Может историю на кучу лет вперед сотворить.