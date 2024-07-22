Профсоюз сотрудников аэропортов Парижа подал уведомление о проведении забастовки 26 июля – в день открытия Олимпиады

Сотрудники аэропортов Парижа собираются начать забастовку в день открытия Олимпиады.

Профсоюз Force Ouvrière, представляющий интересы работников аэропортов Парижа, подал уведомление о проведении забастовки 26 июля – в день церемонии открытия Олимпиады-2024.

Force Ouvrière требует увеличить премии работникам аэропортов с 300 до 1000 евро.

По информации RMC Sport, забастовка будет проведена, так как соглашение об оплате труда, подписанное с руководством на прошлой неделе, привело лишь к «частичному и небольшому прогрессу».

Забастовка продлится с 5:00 по местному времени пятницы до 7:00 субботы. В результате будет нарушено движение в аэропортах «Руасси – Шарль-де-Голль» и «Орли», а также в Бове.

Авиакомпании, которые заранее были предупреждены о возможной забастовке, скорректировали расписание полетов.

Ранее сообщалось, что в дни Олимпийских игр через парижские аэропорты будут проходить до 350 000 человек в сутки. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.