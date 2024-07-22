Профсоюз сотрудников аэропортов Парижа подал уведомление о проведении забастовки 26 июля – в день открытия Олимпиады

Теги Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Сотрудники аэропортов Парижа собираются начать забастовку в день открытия Олимпиады.

Профсоюз Force Ouvrière, представляющий интересы работников аэропортов Парижа, подал уведомление о проведении забастовки 26 июля – в день церемонии открытия Олимпиады-2024.

Force Ouvrière требует увеличить премии работникам аэропортов с 300 до 1000 евро.

По информации RMC Sport, забастовка будет проведена, так как соглашение об оплате труда, подписанное с руководством на прошлой неделе, привело лишь к «частичному и небольшому прогрессу».

Забастовка продлится с 5:00 по местному времени пятницы до 7:00 субботы. В результате будет нарушено движение в аэропортах «Руасси – Шарль-де-Голль» и «Орли», а также в Бове.

Авиакомпании, которые заранее были предупреждены о возможной забастовке, скорректировали расписание полетов.

Ранее сообщалось, что в дни Олимпийских игр через парижские аэропорты будут проходить до 350 000 человек в сутки. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. 

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Логично. Забастовки такими и должны быть - чтобы приносить максимальный дискомфорт работодателям, и чтобы те как можно скорее согласились пойти навстречу бастующим.
+7
-1
+6
Молодцы! Знают когда и как выбивать бабки! Осталось ещё приурочить забастовку работников городского транспорта.
+3
0
+3
С каждым днём всё веселее.
Вот кстати да - а зачем сейчас всякие репортёры? Мне хватает телеги, чтобы в голос орать с клеток и крыс в центре Парижа и с "зубов Макрона" под мостами
+3
0
+3
Профсоюз во все времена знал когда, где и по какому поводу начинать забастовки, поэтому до сих рулят и процветают!)))
+3
-1
+2
Ничего необычного - очередная забастовка во Франции.
И время выбрали очень удачно.
+3
-1
+2
ну эти как обычно
+2
-1
+1
А профсоюзы специально выжидали лучшего момента) больше на рэкет похоже
+1
0
+1
Ответ Its my life
А профсоюзы специально выжидали лучшего момента) больше на рэкет похоже
устраивай забастовку в свой выходной, раз такой нежный
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий