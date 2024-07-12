Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже.

Певец Ким Сокчин (настоящее имя) уже прибыл во Францию. Он только недавно закончил обязательную 18-месячную службу в армии.

Ожидается, что Чин и остальные факелоносцы пробегут по различным историческим местам Франции.

BTS – южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.