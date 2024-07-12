Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже

Теги Олимпиада-2024 эстафета олимпийского огня Легкая атлетика

Чин из k-pop группы BTS станет факелоносцем Олимпиады-2024 в Париже.

Певец Ким Сокчин (настоящее имя) уже прибыл во Францию. Он только недавно закончил обязательную 18-месячную службу в армии.

Ожидается, что Чин и остальные факелоносцы пробегут по различным историческим местам Франции.

BTS – южнокорейский бой-бэнд, сформированный в 2013 году. С момента дебюта BTS продали более 5 миллионов своих записей по всему миру. В апреле 2020 года BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории Южной Кореи.

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18 комментариев
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Лучше бы чувак из гангам-стайла пробежал. В том своем стиле.
+34
0
+34
А как же остальные, Чонгук там, Чингачгук, кто ещё? Непорядок.
+15
0
+15
Как говорил один ирландский ценитель виски: " Кто это бл вообще такой? "
+16
-6
+10
Ответ Богдан
Как говорил один ирландский ценитель виски: " Кто это бл вообще такой? "
скуф детектед )
+17
-7
+10
Ответ Xtasy
А как же остальные, Чонгук там, Чингачгук, кто ещё? Непорядок.
Пан Ки Хой
Кон Чи Мин
Ин Су Лин
От Че Наш
Чо Ко Пай
+10
-1
+9
вот они, слева направо:
+4
0
+4
Как же я люблю бтс…
+7
-4
+3
Что за чпок групп?
+6
-3
+3
Радость -то какая
+1
0
+1
Олимпиада в Корее или у Франции нет своих звёзд?
0
0
0
Вообще похую
0
0
0
Ответ Roman Martynenko
Пан Ки Хой Кон Чи Мин Ин Су Лин От Че Наш Чо Ко Пай
До Ши Рака забыл
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