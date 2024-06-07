Светлана Журова: «Власти Франции сразу сказали, что приезжать на Олимпиаду россиянам нежелательно. Могут быть неприятные стычки среди болельщиков»

Теги Светлана Журова болельщики Париж-2024 Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что на Олимпиаде могут быть стычки среди болельщиков.

«Их власти сразу сказали, что приезжать на Олимпиаду россиянам нежелательно. Не то чтобы там не безопасно, просто могут быть неприятные стычки среди болельщиков.

К спортсменам это не относится, они в безопасности. У них есть автобусы, которые их перевозят. И не думаю, что они собираются много разгуливать по улицам», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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