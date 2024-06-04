World Athletics объявила о запуске нового чемпионата с призовым фондом $10 млн

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о запуске нового чемпионата с общим призовым фондом в 10 миллионов долларов.

С 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште состоятся первые соревнования World Athletics Ultimate Championship. Они будут проводиться каждые два года в качестве финала сезона.

Согласно пресс-релизу, чемпионат представляет собой «захватывающий и динамичный новый формат легкой атлетики». В программу, рассчитанную на три дня, войдут полуфинальные и финальные старты с участием от 8 до 16 спортсменов в каждой дисциплине.

Отбор на Ultimate Championship будет зависеть от мирового рейтинга. Призовой фонд называется рекордным в истории легкой атлетики, а золотые медалисты в каждом виде получат по 150 тысяч долларов.

«Чемпионат будет насыщен событиями и станет захватывающим для болельщиков, он установит новый стандарт для легкоатлетических соревнований», – сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

«Используя инновации и отходя от традиционных моделей, мы стремимся охватить более широкую аудиторию, особенно молодых болельщиков, и поднять весь спорт на новый уровень. Особое внимание будет сосредоточено на ТВ-аудитории», – сказал исполнительный директор World Athletics Джон Риджон.