World Athletics объявила о запуске нового чемпионата с призовым фондом $10 млн

Теги World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Джон Риджон Ultimate Championship Легкая атлетика

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила о запуске нового чемпионата с общим призовым фондом в 10 миллионов долларов.

С 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште состоятся первые соревнования World Athletics Ultimate Championship. Они будут проводиться каждые два года в качестве финала сезона.

Согласно пресс-релизу, чемпионат представляет собой «захватывающий и динамичный новый формат легкой атлетики». В программу, рассчитанную на три дня, войдут полуфинальные и финальные старты с участием от 8 до 16 спортсменов в каждой дисциплине.

Отбор на Ultimate Championship будет зависеть от мирового рейтинга. Призовой фонд называется рекордным в истории легкой атлетики, а золотые медалисты в каждом виде получат по 150 тысяч долларов.

«Чемпионат будет насыщен событиями и станет захватывающим для болельщиков, он установит новый стандарт для легкоатлетических соревнований», – сказал президент World Athletics Себастьян Коу.

«Используя инновации и отходя от традиционных моделей, мы стремимся охватить более широкую аудиторию, особенно молодых болельщиков, и поднять весь спорт на новый уровень. Особое внимание будет сосредоточено на ТВ-аудитории», – сказал исполнительный директор World Athletics Джон Риджон.

12 комментариев
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Короче, Ворл Атлетикс придумали Спартакиаду сильнейших))
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Ответ Антон Савельев
вы смотрели трансляцию от туда? там же все здорово было!
Здорово может быть и в КНДР и действительно с полным стадионом. Но для коммерческих стартов билет от 15-20 евро жидковато.
Для сравнение на прелимы в Юджине сборной США билеты - от 40 долларов, в финальный день от 200.
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Ответ deligy
Компактное коммерческое соревнование, и без лишних нонеймов. На вид коммерчески привлекательная идея, но Будапешт для первых стартов, имхо неудачно и неденежно
В новости ошибка, будет проходить в Будапеште. Там же чемпионат мира в прошлом году прошел. Видимо, очень успешно и хотят повторить.
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Ответ deligy
Компактное коммерческое соревнование, и без лишних нонеймов. На вид коммерчески привлекательная идея, но Будапешт для первых стартов, имхо неудачно и неденежно
вы смотрели трансляцию от туда? там же все здорово было!
+1
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+1
Ответ deligy
Здорово может быть и в КНДР и действительно с полным стадионом. Но для коммерческих стартов билет от 15-20 евро жидковато. Для сравнение на прелимы в Юджине сборной США билеты - от 40 долларов, в финальный день от 200.
ну будет и там, всему свое время. В европе стартовать проще всем, а дальше порешают, там же не враги сами себе сидят, как у нас. деньги не бюджетные, считать умеют. Пре класски там вообще топ топоповый был. так чт опоживем и все будет!
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Компактное коммерческое соревнование, и без лишних нонеймов. На вид коммерчески привлекательная идея, но Будапешт для первых стартов, имхо неудачно и неденежно
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А кто-то будет играть в первенстве водокачки
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Когда то была Золотая лига. Шесть Чемпионатов мира за сезон! Великолепное зрелище.
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Ответ deligy
Компактное коммерческое соревнование, и без лишних нонеймов. На вид коммерчески привлекательная идея, но Будапешт для первых стартов, имхо неудачно и неденежно
Комментарий удален пользователем
Ответ NiKKusya
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Tomas Nepotrebko
В новости ошибка, будет проходить в Будапеште. Там же чемпионат мира в прошлом году прошел. Видимо, очень успешно и хотят повторить.
Да что-то я на английском прочитал, там увидел Budapest , потом сюда написал, здесь увидел Бухарест, офигел и исправил ) Сейчас во второй раз подправил.
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Ответ NiKKusya
Комментарий удален пользователем
Бухарест это Румыния, а не Болгария. Садись, единица
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Ответ deligy
Здорово может быть и в КНДР и действительно с полным стадионом. Но для коммерческих стартов билет от 15-20 евро жидковато. Для сравнение на прелимы в Юджине сборной США билеты - от 40 долларов, в финальный день от 200.
Если будут полные трибуны (а чего бы им не быть, до Будапешта из всей центральной Европы легко добраться), то будет обеспечена картинка. А, судя по словам исполнительного директора, главный упор будет именно на ТВ. Там они и будут пытаться отбить деньги.
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Ответ Олег Попов
Бухарест это Румыния, а не Болгария. Садись, единица
Да? А какая разница?
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