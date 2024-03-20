WADA об аудите РУСАДА: «Продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной»

WADA считает небезопасным визит аудиторов в Россию для проверки РУСАДА.

Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что провести аудит РУСАДА невозможно из-за сложной геополитической ситуации. Глава РУСАДА Вероника Логинова назвала это заявление надуманным.

«Руководство WADA, независимый комитет по проверке соответствия и исполком WADA придерживаются четкого мнения о том, что только посредством очной проверки WADA можно точно оценить, выполнило ли РУСАДА все критерии восстановления, изложенные Спортивным арбитражным судом (CAS) в решении от декабря 2020 года.

Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – говорится в заявлении WADA.