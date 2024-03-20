WADA об аудите РУСАДА: «Продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной»

Теги допинг WADA РУСАДА ТАСС Легкая атлетика

WADA считает небезопасным визит аудиторов в Россию для проверки РУСАДА.

Об этом заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Ранее президент WADA Витольд Банька заявил, что провести аудит РУСАДА невозможно из-за сложной геополитической ситуации. Глава РУСАДА Вероника Логинова назвала это заявление надуманным. 

«Руководство WADA, независимый комитет по проверке соответствия и исполком WADA придерживаются четкого мнения о том, что только посредством очной проверки WADA можно точно оценить, выполнило ли РУСАДА все критерии восстановления, изложенные Спортивным арбитражным судом (CAS) в решении от декабря 2020 года.

Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий вооруженного конфликта между Россией и Украиной», – говорится в заявлении WADA.

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30 комментариев
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Интересно, а как они тогда все проверяют на Украине?! 😉
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Ответ Максим Медов
Интересно, а как они тогда все проверяют на Украине?! 😉
Им они верят на слово! Демократическая страна ведь!
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Я так и думал, что они по надуманному поводу РУСАДА маринуют. Типа мы сесть в самолет не можем, а значит и проверку вы пройти не можете. Образцовые гниды.
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Даже интересно, какие ещё отговорки WADA будут придуманы. Про саблезубых тигров и вурдалаков уже было?
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"Последствия вооруженного конфликта" - обтекаемая формулировка. Сказали бы прямо - боимся попасть под удары украинских дронов по жилым кварталам российских городов.
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Со стороны служб безопасности мы продолжаем получать рекомендацию избегать любых поездок в Россию из-за последствий ретроградного Меркурия
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В Россию ездить нельзя, потому что гладиолус.
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Ответ Maturmalai
Про вурдалаков точно было. Уже третий десяток лет кровь людскую пьют. В том числе через оторванные тромбы.
Васю Уткина, я так понимаю, тоже Путин убил?
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Ответ n.newmail123456
Им они верят на слово! Демократическая страна ведь!
Слово пацана
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О каких последствиях говорит данный гражданин с низкой социальной ответственностью? То есть в Одессу и Киев руководителям стран приезжать можно, а в РФ нет? 🤡
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Все новые и новые отмазки.
Интересно, у них ещё большая заначка ?
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Удобно придумали, че

Прям так и вижу как комиссию, которая приедет по такому важному поводу не встретят, не отвезут, не накормят, бросят на произвол судьбы где-то в Москве, ага
+1
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+1
И нечего шастать. Надо проверить и привлечь к ответственности тех кто десятилетиями позволял вывозить нашу мочу из страны. Cколько химических соединений, разработок наших ученых утекло. Не говоря уже о нелегальном вывозе минералов и микроэлементов.
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Какая отмазка будет следующая.
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Опасения WADA совершенно обоснованны, особенно, учитывая враждебное отношение к WADA в России.
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Ответ n.newmail123456
Даже интересно, какие ещё отговорки WADA будут придуманы. Про саблезубых тигров и вурдалаков уже было?
Вурдалаки крепко закреплены за создателями боевых комаров🤡
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Ответ roma.atyakshev
Васю Уткина, я так понимаю, тоже Путин убил?
конечно, а как еще. сам ему тромб в легочную артерию запихнул, лично
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