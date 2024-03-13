Матыцин об участии в Олимпиаде: «Будем принимать решение с федерациями и спортсменами, имея на руках достоверную, легитимную информацию от МОК»

Теги МОК Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Легкая атлетика

Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 после позиции МОК.

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Я сторонник того, чтобы не спешить и дать МОК высказать свою позицию в отношении регламента и перспектив участия спортсменов России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года.

И, имея на руках достоверную, легитимную информацию, принимать решение с федерациями и спортсменами по участию в Олимпиаде в 2024 году», – сказал Матыцин.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить к Олимпиаде российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. 

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже 26 июля по 11 августа 2024 года.

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11 комментариев
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МОК уже все сказал, это ты как девица на выданье, мнешься, трешься. Гнать тебя погаными тряпками. Какой из тебя министр?
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Я не могу понять, Олежа издевается что ли? Он эту чушь талдычит уже полгода (с конца августа или начала сентября), как стали известны требования МОК, причём позиция последних за это время никак не изменилась. Ты либо тестикулы найди у себя, приняв решение самостоятельно, либо помалкивай и не отсвечивай лишний раз, пока за тебя Василич решение не примет.
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Заседание МОК будет на следующей неделе 18-19 марта.
Интересно как за это время изменится позиция Матыцина.
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Каждый день одно и то же...
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Все от выборов зависит, все же понимают, что на тоненького сейчас
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Тянем-потянем, вытянуть не можем...
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а есть выбор???
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То есть легитимная информация ему нужна. А легитимный начальник - нет.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Заседание МОК будет на следующей неделе 18-19 марта. Интересно как за это время изменится позиция Матыцина.
Комментарий удален пользователем
Ответ La Gushka
Комментарий удален пользователем
Ну вот и ладненько
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Ответ Melnikov1968
МОК уже все сказал, это ты как девица на выданье, мнешься, трешься. Гнать тебя погаными тряпками. Какой из тебя министр?
Ну прогонят, а на кого его заменят? На министра, который молчит?
От Матыцина тут ничего не зависит, ему остается только принять решение МОК и то, как на него отреагирует высшее руководство РФ. Но открыто признавать он, естественно, такого не может, вот и лепит чепуху. А что ему еще остается?
Хотя уже давным-давно очевидно, что РФ в международном спорте стала изгоем, и ей остается только собирать с миру по нитке всякие спартакиады, игры доброй дружбы и прочие веселые старты.
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