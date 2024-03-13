Матыцин об участии в Олимпиаде: «Будем принимать решение с федерациями и спортсменами, имея на руках достоверную, легитимную информацию от МОК»

Минспорт примет решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 после позиции МОК.

Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

«Я сторонник того, чтобы не спешить и дать высказать свою позицию в отношении регламента и перспектив участия спортсменов России и Беларуси в Олимпиаде 2024 года.

И, имея на руках достоверную, легитимную информацию, принимать решение с федерациями и спортсменами по участию в Олимпиаде в 2024 году», – сказал Матыцин.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить к Олимпиаде российских спортсменов, прошедших квалификацию, в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

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