«Мы можем стать жертвами недоверия в обществе». 78 спортсменов Испании потребовали «честности и прозрачности» от антидопинговой службы страны

Теги Испанское антидопинговое агентство Мохамед Катир Альваро Мартин Легкая атлетика

78 спортсменов Испании потребовали прозрачности от антидопинговой службы страны.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на совместное заявление атлетов, опубликованное в соцсетях. Среди подписавшихся – двукратный чемпион мира по спортивной ходьбе Альваро Мартин, призер чемпионата Европы Марио Гарсия, а также призер ЧМ в беге Мохамед Катир и другие.

В январе гендиректор Испанского антидопингового агентства (CELAD) Хосе Луис Террерос был уволен на фоне скандала. По информации портала Relevo, с 2017 по 2022 год организация использовала различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов. 

Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что может лишить CELAD статуса соответствия.

«Мы как профессиональные спортсмены понимаем всю сложность искоренения допинга. Ни в одной из сфер нельзя прибегать к каким-либо действиям, нарушающим антидопинговые правила WADA.

Сегодня ввиду последних новостей все испанские спортсмены могут стать жертвами недоверия в обществе и среди наших коллег в других странах», – заявили спортсмены в совместном обращении, потребовав от CELAD «честности и прозрачности» по антидопинговым мерам.

В Испании 5 лет скрывали допинг. Это что, государственная система?

18 комментариев
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А что ,испанским спортсменам разве кто-то что-то предъявлял?Там уволили какого-то назначенца и этим все ограничилось
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В России такого и представить невозможно. Чтобы Валиева, Латыпова, Воронина, Сливко, Степанова и другие требовали такое от тех кто их покрывает.
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Ответ Алеся Ткаченко
А что ,испанским спортсменам разве кто-то что-то предъявлял?Там уволили какого-то назначенца и этим все ограничилось
Не хотят запачкаться.
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Ответ Афанасия
У них флаг уже отобрали? С этого же наказание начинается
Так флаг у нас отобрали потом уже, после кучи "китайских" предупреждений
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Ответ Юквэл
Вада может лишить, но пока рановато видимо. Лет 10 пройти должно и тогда может увидят.
россии давали эти 10 лет на исправление ситуации.
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А мы такие чистые и пушистые- добавили они! Ни грама в рот, ни сантиметра в ....
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Надо же, оказывается, в Испании люди способны сомневаться в честности своей антидопинговой организации, а не сваливать всё на происки мирового антииспанского заговора, свято веря в непогрешимость местного царька и его назначенцев
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Ответ mj23.net
78 - это меньше двух футбольных команд. То есть почти никто не высказался)
Это в 78 раз больше, чем у нас
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Вада может лишить, но пока рановато видимо. Лет 10 пройти должно и тогда может увидят.
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Ого, в Испании целых 78 спортсменов уверены в том, что ничего не принимают запрещенного. В России - ни одного. Такая ирония.
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Очень чёткая разница. У нас спортсмены молчали изначально.
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Ответ Дмитрий Осипов
Это в 78 раз больше, чем у нас
На ноль делить нельзя
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У них флаг уже отобрали? С этого же наказание начинается
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Ответ Санитар-волк
россии давали эти 10 лет на исправление ситуации.
За эти 10 лет и освещали ситуацию масштабно с момента замешательства в допинге. В отличие от Испании.
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