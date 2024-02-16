«Мы можем стать жертвами недоверия в обществе». 78 спортсменов Испании потребовали «честности и прозрачности» от антидопинговой службы страны

78 спортсменов Испании потребовали прозрачности от антидопинговой службы страны.

Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на совместное заявление атлетов, опубликованное в соцсетях. Среди подписавшихся – двукратный чемпион мира по спортивной ходьбе Альваро Мартин, призер чемпионата Европы Марио Гарсия, а также призер ЧМ в беге Мохамед Катир и другие.

В январе гендиректор Испанского антидопингового агентства (CELAD) Хосе Луис Террерос был уволен на фоне скандала. По информации портала Relevo, с 2017 по 2022 год организация использовала различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительных допинг-тестов.

Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что может лишить CELAD статуса соответствия.

«Мы как профессиональные спортсмены понимаем всю сложность искоренения допинга. Ни в одной из сфер нельзя прибегать к каким-либо действиям, нарушающим антидопинговые правила WADA.

Сегодня ввиду последних новостей все испанские спортсмены могут стать жертвами недоверия в обществе и среди наших коллег в других странах», – заявили спортсмены в совместном обращении, потребовав от CELAD «честности и прозрачности» по антидопинговым мерам.

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