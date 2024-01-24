Анжелика Сидорова будет комментатором на легкоатлетическом турнире «Битва полов»

Анжелика Сидорова выступит в роли комментатора на турнире «Битва полов».

Соревнования по прыжкам в высоту пройдут 28 января.

«Наша замечательная согласилась стать телекомментатором турнира «Битва полов», она будет работать непосредственно на соревнованиях в «Салют-Гераклионе».

По-моему, для нее это будет первый опыт в таком качестве, но я уверен, что у Анжелики все получится.

Мы очень рады предоставить недавно завершившей блистательную карьеру спортсменке возможность попробовать себя в новой роли», – сказал директор соревнований Михаил Бутов.

Сидорова – чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом. В декабре 2023 года она объявила о завершении карьеры.