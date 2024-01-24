Анжелика Сидорова будет комментатором на легкоатлетическом турнире «Битва полов»

Теги сборная России жен Анжелика Сидорова ТАСС Легкая атлетика

Анжелика Сидорова выступит в роли комментатора на турнире «Битва полов».

Соревнования по прыжкам в высоту пройдут 28 января. 

«Наша замечательная Анжелика Сидорова согласилась стать телекомментатором турнира «Битва полов», она будет работать непосредственно на соревнованиях в «Салют-Гераклионе».

По-моему, для нее это будет первый опыт в таком качестве, но я уверен, что у Анжелики все получится.

Мы очень рады предоставить недавно завершившей блистательную карьеру спортсменке возможность попробовать себя в новой роли», – сказал директор соревнований Михаил Бутов. 

Сидорова – чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом. В декабре 2023 года она объявила о завершении карьеры. 

2 комментария
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Ответ David Rigert
С таким раскладом профессиональным комментаторам скоро нечем заняться будет. Загитовы, медведевы,туктамышевы,Щербаковы... Теперь вот легкоатлеты сбитые подключаются. Двух слов связать не могут,а туда же.
Анжелика Сидорова самый сбитый атлет, конечно. Чуть чуть бы изучили вопрос, прежде чем писать.
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