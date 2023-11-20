Станислав Поздняков: «Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр»

Теги Станислав Поздняков Р-Спорт Игры дружбы Легкая атлетика

Глава ОКР заявил, что Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр.

«Игры дружбы организовываются как мультиспортивное мероприятие. Они являются возможностью для спортсменов принять участие в честных соревнованиях.

Это обязательство спортивного руководства страны – дать несправедливо отстраненным спортсменам как можно больше практики на схожих с олимпийскими условиях.

Условия МОК несправедливые и незаконные. Игры дружбы должны быть организованы на уровне Олимпийских игр», – сказал Станислав Поздняков. 

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