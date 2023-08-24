Иоланда Чен: «Дмитриева превзошла Озерова по всем параметрам. Спортивное вещание в идеале должно выглядеть так, как это было на «НТВ Плюс»

Комментатор Иоланда Чен сравнила руководство «НТВ Плюс» и «Матч ТВ».

– Анна Дмитриева – главный профи в истории российского спортивного телевидения?

– Думаю, да. Хотя сама она превозносит Николая Озерова – это понятно, она его ученица. Но мне кажется, Анна Владимировна превзошла его по всем параметрам. И спортивное вещание в идеале должно выглядеть именно так, как это было у нас на « ». Дмитриева – суперпрофессионал. И даже на Олимпиаде-2016 именно она помогала руководителям трансляций « » выходить из сложных ситуаций.

– Чем Дмитриева поражала именно вас?

– Потрясала ее спортивная эрудиция. Она знала теток-горнолыжниц, китайцев-гимнастов, кто и после какой травмы восстановился. Абсолютная погруженность. Просто обожала красивые спортивные истории. Особенно когда у человека много лет ничего не получалось, но в конце концов он все-таки пришел к успеху.

Еще Анна Владимировна – это запредельная подготовка. Вот едем на Олимпиаду – у нее талмуд. На все 6 каналов «НТВ-Плюс» все было расписано от и до. На любые сценарии. Вы не представляете, что такое на месяц по секундам распланировать турнир такого масштаба – с квалификациями, полуфиналами. Она предусматривала все. У нас были заготовлены сюжеты на каждый исход – если травма, если отмена, если перенос и даже если кто-то умрет.

Плюс интуиция. Она чувствовала, про кого заранее нужно сделать сюжет – чтобы потом именно он органично встал. Причем были укороченные, средние и длинные варианты – на любой вкус. То есть ее феномен – абсолютная погруженность в спорт, наложенная на мощную подготовку и еще на интуицию.

– Каково после Анны Дмитриевой работать под руководством , которая может быть профессионалом в каких-то областях и суперработоспособной, но абсолютно далекой от спорта?

– С Анной Владимировной мы были бок о бок, а с Тиной вообще не пересекалась, поэтому говорить сложно.

Но критиковать ее я не могу. У них с Наташей Билан было свое видение. Они хотели сделать из спорта обалденное шоу. Кто-то может думать, что это невозможно, но вспомните недавние забеги на Никольской. Изнутри выглядело потрясающе. Я уезжала в полной эйфории! Вот, возможно, в таких историях и было видение Тины. Иногда это работает.

Мы все думаем по-разному, но это не всегда означает, что один идиот, а другой – хороший, – отметила Чен.

«Перестала включать телевизор. Один может говорить все, другой боится – и это отталкивает». Интервью Иоланды Чен