Сергей Шубенков: «Очень хочу продолжать карьеру. То, что вы видели сегодня – это не Шубенков, не мой бег, не мой стиль»

Сергей Шубенков заявил, что хочет продолжать спортивную карьеру.

Сегодня в финале серии «Королева российского спорта» Шубенков занял в беге на 110 м с барьерами третье место с результатом 13,63.

«Я карьеру продолжать очень хочу. То, что вы видели сегодня, – это не Шубенков.

В Челябинске (на чемпионате России) было что-то отдаленно похожее на Шубенкова. А здесь это не мой бег, не мой стиль, не мое ничего.

Хочется вернуться нормально и на мажорной ноте провести еще сезон, и еще сезон, и еще сезон – как пойдет. Шутки шутками, но пока живой, пока в строю, пока силы есть», – сказал легкоатлет.

«Удивительно, что так получилось, ведь на тренировках все было хорошо, я добавлял. Сегодня все должно было быть нормально, но что-то не так пошло. Очень обидно было концовку смазать.

Я не ожидал, что «рубилово» такое будет. Хотя мне такое нравится. Это был последний старт. Теперь буду отдыхать, залечиваться и восстанавливаться до конца», – добавил Шубенков, комментируя свой результат.