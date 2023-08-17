Меньков о карьере: «Я давно готов поставить точку. Следующий сезон, видимо, будет заключительным»

Чемпион мира Александр Меньков может завершить карьеру после следующего сезона.

– Последний раз вы улетали за 8 метров в январе 2022-го, а в летние сезоны – аж в 2020-м. Верите, что далекие прыжки еще возможны?

– Я понимаю, что нет смысла сравнивать сегодняшнее состояние с тем, десятилетней давности. Тогда все было по-другому: и запал был другим, и молодость играла свою роль. А сейчас уже есть осознание, что карьера подходит к концу, но хочется закончить ее красиво. Если уж откровенно, я давно готов поставить точку.

Последнее время все ждал допуск, чтобы приехать на какой-то крупный турнир, выдать хороший результат и попрощаться. Как бы показать тем людям, которые столько лет держали нас взаперти, что они неправильно поступили с моей жизнью. Это было бы красиво.

Но пока такой возможности не представилось, и я продолжаю прыгать. Не столько для себя, сколько для молодого поколения. Чтобы они видели, что нельзя сдаваться.

Кроме того, вся моя жизнь прошла в легкой атлетике, и сложно закончить просто так. Но следующий сезон, видимо, будет заключительным. Я очень рассчитываю хорошо подготовиться к Играм БРИКС, показать достойный результат и подвести черту под своей карьерой.

– Уже придумали, что будет дальше?

– Сначала надо будет отдохнуть от спорта, в первую очередь психологически. А потом на свежую голову принимать решения о дальнейшей жизни, – сказал Меньков, который является чемпионом мира 2013 года по прыжкам в длину.