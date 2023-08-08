Легкоатлетка Куличенко: «Я себя считаю русской, но выступаю за Кипр. Это выбор каждого»

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко высказалась о выступлении за сборную Кипра, которую представляет с 2021 года.

Сегодня в китайском Чэнду завершилась летняя Универсиада, где спортсменка взяла серебро в прыжках в высоту с результатом 1,91 м.

– Какие эмоции? Что там происходит на Универсиаде?

– Китай провел невероятную работу с Универсиадой. Это был высокий уровень, невероятные эмоции! Все здорово! Хейта практически не было. Я очень счастлива. Нахожусь в хорошем послевкусии после медали.

– Как вас чествуют на Кипре?

– Киприоты меня сильно поддерживают, мне это важно и приятно. Давала интервью их газетам. Меня благодарят от имени острова, гордятся мною.

– Как вы относитесь к массовой смене гражданства россиянами?

– Я себя считаю русской, это глупо отрицать, выступаю за Кипр. За кого выступать – выбор каждого. В данной ситуации тяжело давать комментарии, я не хочу вторгаться в политику.

– Если человек меняет гражданство, но не поливает грязью страну, то допустимо менять его?

– Конечно, это жизнь людей. Пусть делают, что хотят. Никто не имеет права осуждать выбор чужих людей, потому что это только их жизнь, – сказала Куличенко.

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