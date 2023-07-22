Куличенко о победе на молодежном ЧЕ за сборную Кипра: «От русских — ноль негатива, только поздравляли. Очень много было хейта от украинцев и европейцев»

Елена Куличенко рассказала о хейте после ее победы на молодежном чемпионате Европы.

Куличенко перешла из сборной России в команду Кипра в 2021 году. На МЧЕ-2023 она победила в прыжках в высоту.

— Вы официально выдержали карантин и с головой окунулись в международные старты. Часто ли в микст-зонах вам припоминают российское прошлое?

— Припоминают. На чемпионате Европы журналисты попытались позадавать какие-то провокационные вопросы, но я впервые в своей жизни сказала «без комментариев» — это было забавно (смеется). Я просто считаю, что, если вы хотите обо мне поговорить, о спорте, — пожалуйста. Но политика — в каком-нибудь другом месте, не интересно.

— На русскоязычных ресурсах после вашей победы в Эспоо вас снова начали называть «предательницей». Прилетало ли что-то в личку?

— От русских — ноль негатива, только поздравляли. Очень много было хейта от украинцев и европейцев. Честно скажу: я не ожидала.

Люди узнавали, что я из России, и писали: «Это вообще не честно, русских не просто так забанили, чтобы они потом переходили за другие страны выступать». То есть это уже не из разряда, что Россия отстранена, это уже чисто нацизм, получается: «Ты же в России родилась, у тебя российский паспорт, что ты вообще здесь делаешь, это нечестно». А заходишь в аккаунт — там «счастливая мамочка». И поливает меня.

— Самое дикое, что прилетало?

— Желали мне смерти. Я вообще офигела, абсурд какой-то.

— Причем вы же ушли еще в 2021-м

— Да, но людям вообще все равно. Хейтеры будут хейтить, никому не угодить в этой ситуации, – сказала Куличенко.