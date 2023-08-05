Прыгун с шестом Качанов перенес операцию и не будет выступать до конца сезона
Прыгун с шестом Дмитрий Качанов получил травму и восстанавливается после операции.
Об этом сообщил тренер легкоатлета Михаил Кучеряну.
«Дмитрий пропускает летний сезон из-за травмы правой кисти, которую он получил во время одного из тренировочных сборов.
Недавно ему была сделана операция, в настоящее время спортсмен восстанавливается. Надеемся, что все пройдет хорошо, и Дмитрий зимой вернется в спорт», – сказал тренер.
22-летний Качанов – победитель Спартакиады сильнейших 2022 года и зимнего первенства страны-2023.
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