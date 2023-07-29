Елена Куличенко: «Считаю себя кипрской спортсменкой. Если бы не перешла, уже бросила бы легкую атлетику – не видела ни просвета, ни перспектив»

Теги прыжки в высоту Елена Куличенко сборная Кипра жен Легкая атлетика

Прыгунья в высоту Елена Куличенко назвала переход в сборную Кипра большим везением.

Куличенко перешла в команду Кипра из России в 2021 году. Спортсменка также учится в американском университете.

– Спортсменов, которые уезжают из России и потом начинают выигрывать под флагом другой страны, у нас часто начинают делить. И потом искать виновных – тех, кто упустил. Так было с биатлонисткой Анастасией Кузьминой или теннисисткой Еленой Рыбакиной. К твоим успехам тоже наверняка начнут примазываться. Сама считаешь себя спортсменкой какой страны?

– Ой, прилетит мне после таких вопросов. Но я считаю себя кипрской спортсменкой. Ведь иначе у меня этого всего не было бы. Да я бы уже завязала!

При этом Россию люблю. У меня дом и семья в Москве. И глупо было бы говорить, что менталитет у меня кипрский или американский.

– Задумывалась что было бы, если бы два года назад ты бы не переехала?

– Часто. Бросила бы легкую атлетику – это точно. Не видела ни просвета, ни перспектив. Уже смирилась, но после предложения так кардинально изменить жизнь решила дать спортивной карьере последний шанс. 

И мне очень сильно повезло, что все так сложилось. Поэтому чувство благодарности ко всем причастным у меня гораздо сильнее радости от всего происходящего. Без помощи некоторых людей ничего не получилось бы. Да и сама я не побоялась.

Все-таки решение как по Кипру, так и по учебе в США принимала сама. Другое дело, что потом меня крепко поддержали. Самой не верится, что пару лет назад мысленно уже попрощалась с прыжками, а теперь всерьез думаю об Олимпиаде, – сказала Куличенко. 

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8 комментариев

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арап Петра Великого
Не переживай, все правильно сделала. Будем болеть и следить за твоей спортивной карьерой. Удачи и здоровья...
+2
-1
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Viks
Куличенко: «Считаю себя кипрской спортсменкой." --- Международная федерация лёгкой атлетики тоже так считает - какое совпадение!
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Viks
В лёгкой атлетике по правилам международной федерации обязательный карантин на 3 года при смене флага страны - как этой удалось проскочить?
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Viks
Ответ bel01
У Куличенко теперь абонемент на спортсе? Четвёртая новость за час. Красавица, но в спортивном смысле пока мало что собой представляет. Личный рекорд - 1.92.
Красавица в каком месте?
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DivanGeneral
Ответ bel01
У Куличенко теперь абонемент на спортсе? Четвёртая новость за час. Красавица, но в спортивном смысле пока мало что собой представляет. Личный рекорд - 1.92.
Любой спортсмен получает абонемент на спортсе, который позволяет себе острые высказывания. На результаты всем пофиг, как и на сам спорт здесь
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