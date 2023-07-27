Экоактивисты в знак протеста против Олимпиады-2024 облили искусственной кровью олимпийские кольца на фасаде мэрии Парижа

Теги Париж-2024 Экология Легкая атлетика

Экоактивисты облили искусственной кровью олимпийские кольца в Париже.

Акцию провели участники движения «Молодежь за климат» в ночь на четверг. Они облили искусственной кровью олимпийские кольца, вывешенные на фасаде мэрии Парижа.

«В этот день ровно через год состоятся Олимпийские игры. Построенные за счет человеческих жизней, они носят экоцидный и антисоциальный характер», – говорится в заявлении активистов в соцсети. 

В мэрии города заявили, что не будут подавать жалобу на активистов, а также пригласили представителей экологических ассоциаций обсудить волнующие их проблемы, связанные с организацией Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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2 комментария

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Cube Litening C:68X
Сволочи..поймать их и уши надрать..😬
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Назар Игорь
А надо бы настоящей.
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