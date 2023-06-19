Американский музыкант Гомес: «Не согласен с заявлениями, что россиянам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика. Такого быть не должно»

Теги Париж-2024 ТАСС музыка Легкая атлетика

Американский контрабасист Эдди Гомес выступил против недопуска россиян к ОИ-2024.

Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня. 

«Я не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика.

Спорт – он как музыка, такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит.

Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей», – сказал Гомес. 

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