Американский музыкант Гомес: «Не согласен с заявлениями, что россиянам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика. Такого быть не должно»
Американский контрабасист Эдди Гомес выступил против недопуска россиян к ОИ-2024.
Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.
«Я не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика.
Спорт – он как музыка, такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит.
Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей», – сказал Гомес.
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