Гендиректор РУСАДА: «Мы приступили к выполнению последнего финансового обязательства перед WADA по решению CAS. Вчера ушел первый платеж»

Теги WADA РУСАДА CAS деньги Вероника Логинова Легкая атлетика

РУСАДА приступило к выполнению последнего финансового обязательства перед WADA, определенного CAS.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова

«Оставался один момент – затраты, которые WADA понесло с момента решения CAS (Спортивного арбитражного суда) и до завершения восстановления. Эта сумма не была определена, она не была установлена.

Мы получили два инвойса (платежных поручения), первый – от ноября 2022 года, второй мы получили только в марте. Это последние финансовые обязательства, которые мы не выполнили на определенный период времени.

Но мы оперативно отработали этот вопрос, получив дополнительное финансирование. Вчера ушел первый платеж, мы платим небольшими суммами, потому что есть ограничения по банковской системе.

Во-вторых, это наше решение, чтобы убедиться, что платеж доставлен. WADA это устраивает. Мы приступили к выполнению последнего финансового обязательства по решению CAS», – сказала Логинова на заседании комитета Госдумы по спорту. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Charliz
Объясните мне, почему мы платим деньги ВАДА, если нас отстранили от соревнований? Разве у нас щеки не закончились для пощечин?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Деньги дал,а сам не поехал..опять??где то я уже эт слышал🤔
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий