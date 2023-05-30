Гендиректор РУСАДА: «Мы приступили к выполнению последнего финансового обязательства перед WADA по решению CAS. Вчера ушел первый платеж»

РУСАДА приступило к выполнению последнего финансового обязательства перед WADA, определенного CAS.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства .

«Оставался один момент – затраты, которые понесло с момента решения (Спортивного арбитражного суда) и до завершения восстановления. Эта сумма не была определена, она не была установлена.

Мы получили два инвойса (платежных поручения), первый – от ноября 2022 года, второй мы получили только в марте. Это последние финансовые обязательства, которые мы не выполнили на определенный период времени.

Но мы оперативно отработали этот вопрос, получив дополнительное финансирование. Вчера ушел первый платеж, мы платим небольшими суммами, потому что есть ограничения по банковской системе.

Во-вторых, это наше решение, чтобы убедиться, что платеж доставлен. WADA это устраивает. Мы приступили к выполнению последнего финансового обязательства по решению CAS», – сказала Логинова на заседании комитета Госдумы по спорту.