Сергей Шубенков: «Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь»

Теги Бег чемпионат мира по легкой атлетике сборная России командный чемпионат России Сергей Шубенков Артем Макаренко Легкая атлетика

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что пока не думает о международных стартах.

Сегодня он одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России в Сочи, преодолев дистанцию за 13,55 секунды.

«Настроение приподнятое, попал в родную стихию. А о международных стартах пока и не думаю. Какой мне чемпионат мира? Здесь вон страдать, побеждать надо.

Но если нас допустят, мы будем готовы, время есть. Я собираюсь хорошие результаты показывать. Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь, а что будет потом, загадывать не имеет смысла.

Тяжело все сегодня мне далось. Макаренко убегает, а ты сделать ничего с этим не можешь. Я его догнал только когда барьеры закончились. Мысль, что могу проиграть, была. Такова жизнь, всякое может быть», – сказал Шубенков.

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1 комментарий

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Andreir888
Серёга, держись! Ты настоящий и мы за тебя!✊
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