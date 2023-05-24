Сергей Шубенков: «Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь»

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что пока не думает о международных стартах.

Сегодня он одержал победу в беге на 110 метров с барьерами на командном чемпионате России в Сочи, преодолев дистанцию за 13,55 секунды.

«Настроение приподнятое, попал в родную стихию. А о международных стартах пока и не думаю. Какой мне чемпионат мира? Здесь вон страдать, побеждать надо.

Но если нас допустят, мы будем готовы, время есть. Я собираюсь хорошие результаты показывать. Продолжаю выступать, пока жив и ноги целы. Этот сезон и следующий точно пропускать не собираюсь, а что будет потом, загадывать не имеет смысла.

Тяжело все сегодня мне далось. Макаренко убегает, а ты сделать ничего с этим не можешь. Я его догнал только когда барьеры закончились. Мысль, что могу проиграть, была. Такова жизнь, всякое может быть», – сказал .