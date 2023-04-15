Парламент Франции одобрил закон о системе ИИ-видеонаблюдения, которое будет использоваться на Олимпиаде-2024

Теги Кубок мира по регби Париж-2024 Политика Амели Удеа-Кастера Легкая атлетика

Во Франции одобрили закон об ИИ-наблюдении, которое будут использовать на Олимпиаде-2024.

На данный момент законопроект утвержден как Сенатом, так и Национальным собранием Франции.

Как сообщает Inside the Games, технологию видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) испытают во время мужского чемпионата мира по регби, который пройдет во Франции с 8 сентября по 28 октября этого года. Затем ее будут использовать на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Ожидается, что технология поможет обеспечить безопасность спортивных и культурных мероприятий. Экспериментальный период продлится до 31 марта 2025 года.

Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера поддержала принятие законопроекта, отметив, что это «важный шаг к общей цели – успеху Парижа-2024».

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3 комментария

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Gepard_GRIN
Ответ krasno-siniyman
Если была бы новость про РФ, вас бы заплюсовали))
Похоже вы понимаете всю глубину глубин)).
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krasno-siniyman
Ответ Gepard_GRIN
Кибергулаг?
Если была бы новость про РФ, вас бы заплюсовали))
+3
0
+3
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Gepard_GRIN
Кибергулаг?
+1
-2
-1
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