ОКР: «На данный момент никаких приглашений с четко определенными условиями для участия в Азиатских играх не поступало»

Теги ОКР Азиатские игры Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали информацию о приглашении российских спортсменов на летние Азиатские игры, которые пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

«На данный момент никаких приглашений с четко определенными условиями для участия в международных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх 2023 года, ни в ОКР, ни в общероссийские спортивные федерации не поступало.

Как только появится официальная информация о тех или иных решениях по данному вопросу, ОКР незамедлительно ее отработает с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями», – сообщили в службе информации ОКР.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах

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5 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ M P
Как будет по-китайски «поматросили и бросили»🤔
Для китайцев это нормально. Они вечером условия контракта согласовывают, а утром уже отказываются, и так месяцами длится пока подпишут. Они очень сложные.
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Максим Прокофьев
Интересно, сколько ещё эта пластинка про азиатскую федерацию футбола, азиатские игры и прочее будет прогоняться и проглатываться нашим всеядным населением? Пенсионную, конституционную реформы ограбления съели, на спорт без флага тоже приучили смотреть, куда ниже то? Ах да, ещё обещали что откажемся от доллара в тех резервах что не отдали странам ЕС разместив почему-то наши деньги в хранилищах стран НАТО, но недавно оказалось что все наши деньги на 40% в золоте а на 60% в юанях, и тут я вспомнил как В. В. летал на приём в Китай в Олимпиаду и как начал войну ровно на следующий день после закрытия Олимпийских китайских игр (чтоб не омрачать видимо им праздник) тогда даже Блумберг знали что война будет и за сутки до её начала выпустили статью что РФ напала на Украину но поторопились и извинились а у нас по новостям над ними смеялись мол во что америкосы выдумали... а потом присели ровно поняв что все всë давно знали и разыграли спектакль, даже статьи были давно заготовлены у СМИ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
M P
Как будет по-китайски «поматросили и бросили»🤔
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Романов
Вас могут кстати позвать на зимние Олимпийские игры африканского континента
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Go-go-love
И не поступит.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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