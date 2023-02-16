ОКР: «На данный момент никаких приглашений с четко определенными условиями для участия в Азиатских играх не поступало»

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали информацию о приглашении российских спортсменов на летние Азиатские игры, которые пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

«На данный момент никаких приглашений с четко определенными условиями для участия в международных соревнованиях, в том числе в Азиатских играх 2023 года, ни в ОКР, ни в общероссийские спортивные федерации не поступало.

Как только появится официальная информация о тех или иных решениях по данному вопросу, ОКР незамедлительно ее отработает с соответствующими общероссийскими спортивными федерациями», – сообщили в службе информации ОКР.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах