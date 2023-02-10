Мария Ласицкене: «Хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Ласицкене (Кучина) ТАСС Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске российских спортсменов к международным стартам. 

«Всю внешнюю информацию я воспринимаю так, что в любом случае я должна быть готова. Я должна прыгать и соревноваться.

Я очень надеюсь, что в марте будет четко понятна наша судьба. Тогда я пойму, полностью ли нам запретят выступать в международных стартах или разрешат стартовать в Азии.

Я хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное, что происходит.

Меня это опускает психологически, но я стараюсь держать себя, тренироваться и прыгать», – сказала Ласицкене.

Также Ласицкене сообщила, что завершает зимний сезон и не выступит на чемпионате России в помещении. Сегодня она победила на турнире «Русская зима» с результатом 1,91 м. «После сегодняшнего старта у меня осталась определенная недосказанность. Не получилось все сделать, хотя я очень хотела, болельщики поддерживали, да и конкуренция в секторе была.

Но победа есть победа, хотя есть причины, которые меня тревожат. Я хочу ими заняться, поэтому пропускаю чемпионат России.

До этого старта очень далеко, три недели надо готовиться. Лучше я отдохну, займусь реабилитацией и потом целенаправленно буду готовиться к летнему сезону», – добавила спортсменка.

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19 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите🤦
ахаха! убит
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
Так были парады или их не было ❓ - нельзя начинать с того, что никаких не было и в том же абзаце писать, что были🤦
Ну вот,забэээ- мэээкал,сказать ничего не может, руками замахал,как паралитик.
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
Во-первых парадов никаких не было.Был факт передачи города. Во-вторых : Брест вспомнить всегда готовы, а что параллельно с этим парадом Украина чужими землями,оттяпанными у соседей приростала, помните? В третьих : Гитлер 39-ого еще не упырь,чтобы с ними парадов не проводить, газовых печей еще не было. А вот французы танцевали уже с патентованным людоедом. В четвертых : это были коммунистические террористы,захвативгие власть в России,раздербанившие ее на части, разделившие и убившие массу русского народ. И кстати,все это делал грузин,дальше 40 лет дичь творили выходцы с Украины.И Прагу танками давили и Новочерскасск и в Афган вперлись украинец Брежнев и сплошь этнически украинское КГБ СССР.
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите🤦
+1
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+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
Во-первых парадов никаких не было.Был факт передачи города. Во-вторых : Брест вспомнить всегда готовы, а что параллельно с этим парадом Украина чужими землями,оттяпанными у соседей приростала, помните? В третьих : Гитлер 39-ого еще не упырь,чтобы с ними парадов не проводить, газовых печей еще не было. А вот французы танцевали уже с патентованным людоедом. В четвертых : это были коммунистические террористы,захвативгие власть в России,раздербанившие ее на части, разделившие и убившие массу русского народ. И кстати,все это делал грузин,дальше 40 лет дичь творили выходцы с Украины.И Прагу танками давили и Новочерскасск и в Афган вперлись украинец Брежнев и сплошь этнически украинское КГБ СССР.
Так были парады или их не было ❓ - нельзя начинать с того, что никаких не было и в том же абзаце писать, что были🤦
+1
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
так вы ещё вспомните кто с ними парады проводил и их обучал у себя в стране в период с 39 по 41 год👍
Во-первых парадов никаких не было.Был факт передачи города. Во-вторых : Брест вспомнить всегда готовы, а что параллельно с этим парадом Украина чужими землями,оттяпанными у соседей приростала, помните? В третьих : Гитлер 39-ого еще не упырь,чтобы с ними парадов не проводить, газовых печей еще не было. А вот французы танцевали уже с патентованным людоедом. В четвертых : это были коммунистические террористы,захвативгие власть в России,раздербанившие ее на части, разделившие и убившие массу русского народ.
И кстати,все это делал грузин,дальше 40 лет дичь творили выходцы с Украины.И Прагу танками давили и Новочерскасск и в Афган вперлись украинец Брежнев и сплошь этнически украинское КГБ СССР.
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
Ой, Париж канкан с нацистами 5 лет плясал. Ну и не вам за Париж решать.вы тут причем
так вы ещё вспомните кто с ними парады проводил и их обучал у себя в стране в период с 39 по 41 год👍
0
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
Просто вы с чего-то решили, что Париж жаждет увидеть на своей территории массу военнослужащих РФ - поверьте, это не так 🤷
Ой, Париж канкан с нацистами 5 лет плясал. Ну и не вам за Париж решать.вы тут причем
0
0
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
тролль.
Просто вы с чего-то решили, что Париж жаждет увидеть на своей территории массу военнослужащих РФ - поверьте, это не так 🤷
+2
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
Художник и действующий армейский офицер это не одно и тоже
тролль.
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Максим Пантелеев
Ответ Viks
Тут не вина - тут деньги за звание. Офицер армии просто обязан поддерживать действия своей армии... Не проходит Ласицкене даже по критериям МОК.
Чушь полнейшая.Всю топовая военная литература и кино основаны на невиновности простого солдата. Даже генералов Вермахта не судили. Причем ту деньги вообще,звания.Она от рекламных контрактов зарабатывала в сотню раз больше армейской зарплаты.Иностранные бренды платили. Это не может быть мотивом.
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
Ну это если совсе не до чего докпаться,то можно и попы причину наковырять. Она к ЦСКА приписана всю карьеру и раньше это никого не смущало. Гитлер вот художником был, художники виноваты?
Художник и действующий армейский офицер это не одно и тоже
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Viks
Ответ Максим Пантелеев
И что? в чем тут вина? натянул сову на попу
Тут не вина - тут деньги за звание.
Офицер армии просто обязан поддерживать действия своей армии... Не проходит Ласицкене даже по критериям МОК.
+1
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
военнослужащая РФ в нейтральном статусе на Олимпиаде выступать будет❓🤔
Ну это если совсе не до чего докпаться,то можно и попы причину наковырять. Она к ЦСКА приписана всю карьеру и раньше это никого не смущало. Гитлер вот художником был, художники виноваты?
0
-1
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Andreir888
Маша великая спортсменка и на редкость принципиальный и порядочный человек!!! Пусть у неё всё получится!!!
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
И что? в чем тут вина? натянул сову на попу
военнослужащая РФ в нейтральном статусе на Олимпиаде выступать будет❓🤔
+2
0
+2
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Максим Пантелеев
Ответ Геннадий Тимченко
Капитан Вооружённых сил РФ Мария Ласицкене представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область, выступая за ЦСКА [Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана в январе 2020 года]🧐
И что? в чем тут вина? натянул сову на попу
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Максим Пантелеев
Жалко Марию, жалко остальных, жалко всех нас.Но мы знаем кто устроил нам это "сладкую" жизнь. ПС. Маша кстати не была в контактах с политической властью даже в вегатерианские времена.
Капитан Вооружённых сил РФ Мария Ласицкене представляет Кабардино-Балкарию и Московскую область, выступая за ЦСКА [Ласицкене и Шубенкову присвоено воинское звание капитана в январе 2020 года]🧐
+2
0
+2
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Максим Пантелеев
А куда кстати пропала прыгунья Исанбаева,лобызавшая с властью во все ... Не видно,не слышно. В Монако свинитила ? Вот кого Западу надо банить. А то с Лепса вчера США санкции сняли, с бывш. губера Севастополя позавчера сняли. Со всей кодлы снимут, а потерпевшими оставят честных спортсменов, народ, Россию.
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-1
-1
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Максим Пантелеев
Жалко Марию, жалко остальных, жалко всех нас.Но мы знаем кто устроил нам это "сладкую" жизнь.
ПС. Маша кстати не была в контактах с политической властью даже в вегатерианские времена.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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