Мария Ласицкене: «Хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное»
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске российских спортсменов к международным стартам.
«Всю внешнюю информацию я воспринимаю так, что в любом случае я должна быть готова. Я должна прыгать и соревноваться.
Я очень надеюсь, что в марте будет четко понятна наша судьба. Тогда я пойму, полностью ли нам запретят выступать в международных стартах или разрешат стартовать в Азии.
Я хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное, что происходит.
Меня это опускает психологически, но я стараюсь держать себя, тренироваться и прыгать», – сказала Ласицкене.
Также Ласицкене сообщила, что завершает зимний сезон и не выступит на чемпионате России в помещении. Сегодня она победила на турнире «Русская зима» с результатом 1,91 м. «После сегодняшнего старта у меня осталась определенная недосказанность. Не получилось все сделать, хотя я очень хотела, болельщики поддерживали, да и конкуренция в секторе была.
Но победа есть победа, хотя есть причины, которые меня тревожат. Я хочу ими заняться, поэтому пропускаю чемпионат России.
До этого старта очень далеко, три недели надо готовиться. Лучше я отдохну, займусь реабилитацией и потом целенаправленно буду готовиться к летнему сезону», – добавила спортсменка.
И кстати,все это делал грузин,дальше 40 лет дичь творили выходцы с Украины.И Прагу танками давили и Новочерскасск и в Афган вперлись украинец Брежнев и сплошь этнически украинское КГБ СССР.
Офицер армии просто обязан поддерживать действия своей армии... Не проходит Ласицкене даже по критериям МОК.
ПС. Маша кстати не была в контактах с политической властью даже в вегатерианские времена.