Мария Ласицкене: «Хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту высказалась о недопуске российских спортсменов к международным стартам.

«Всю внешнюю информацию я воспринимаю так, что в любом случае я должна быть готова. Я должна прыгать и соревноваться.

Я очень надеюсь, что в марте будет четко понятна наша судьба. Тогда я пойму, полностью ли нам запретят выступать в международных стартах или разрешат стартовать в Азии.

Я хочу выступать на международных аренах с сильнейшими соперницами. На соревнованиях, которые положены всем легкоатлетам, невзирая на их паспорта и все остальное, что происходит.

Меня это опускает психологически, но я стараюсь держать себя, тренироваться и прыгать», – сказала Ласицкене.

Также Ласицкене сообщила, что завершает зимний сезон и не выступит на чемпионате России в помещении. Сегодня она победила на турнире «Русская зима» с результатом 1,91 м. «После сегодняшнего старта у меня осталась определенная недосказанность. Не получилось все сделать, хотя я очень хотела, болельщики поддерживали, да и конкуренция в секторе была.

Но победа есть победа, хотя есть причины, которые меня тревожат. Я хочу ими заняться, поэтому пропускаю чемпионат России.

До этого старта очень далеко, три недели надо готовиться. Лучше я отдохну, займусь реабилитацией и потом целенаправленно буду готовиться к летнему сезону», – добавила спортсменка.