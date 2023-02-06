Ласицкене о допуске к Олимпиаде-2024: «Я ничего не читаю, ни во что не верю. Они могут в любой момент передумать, поэтому я делаю то, что зависит от меня»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске к международным соревнованиям.

– Отсутствие международных стартов, конечно, сказывается на форме, на психологическом состоянии, потому что всегда хочется сравнивать себя с лучшими соперниками на лучших площадках мира. Когда у тебя есть конкуренция, ты по-другому себя ощущаешь в секторе, по-другому готовишься к каждому прыжку. Это факт, – сказала Ласицкене.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о возможном участии россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

– Вы публично критиковали прошлое ВФЛА. Сейчас федерация стала лучше работать или просто устали уже с ней вести полемику?

– Сейчас я занимаюсь собой, своей формой. Не хочу даже заострять на этом внимание.

– Верите, что еще можете попасть на Олимпиаду в Париже?

– Что за вопрос? (улыбается)

– Читали заявление МОК о возможных условиях допуска спортсменов из России и Берауси?

– Нет, я ничего не читаю, ни во что не верю. Я готовлюсь, тренируюсь, соревнуюсь. К сожалению, знаю по опыту тех людей, которые сейчас что-то говорят. Они могут в любой момент передумать или что-то еще сделать. Поэтому я делаю то, что зависит от меня, – ответила Ласицкене.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?