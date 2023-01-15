Усэйн Болт потерял несколько миллионов долларов из-за мошенничества

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт лишился нескольких миллионов долларов, пропавших с его счета в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).

Об этом сообщает издание Gleaner со ссылкой на Наджента Уокера, менеджера спортсмена. Точная сумма ущерба не называется.

Отмечается, что Болт и SSL сотрудничают уже более 10 лет, сейчас идет расследование дела. Предполагается, что к пропаже денег может быть причастен бывший сотрудник SSL.