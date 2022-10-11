Суд отклонил требования экс-главы ВФЛА Юрченко о выплате ему компенсации за увольнение в размере свыше 900 тысяч рублей

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Московский городской суд не поддержал апелляцию бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко на решение Хамовнического суда отклонить требования Юрченко о взыскании с ВФЛА денежных средств в виде компенсации при увольнении в размере 918810,71 рубля.

Об этом говорится в апелляционном определении Мосгорсуда. 

Юрченко возглавлял ВФЛА с 28 февраля по 28 июля 2020 года. При увольнении он получил компенсацию в размере 145 тысяч рублей. Оставшаяся часть компенсации в размере 918810,71 руб. выплачена не была. 

11 января Хамовнический суд Москвы отклонил исковые требования Юрченко к ВФЛА о выплате компенсации за увольнение и постановил взыскать с него 145 тысяч рублей, которые экс-глава ВФЛА получил сразу после расторжения трудового договора.

Юрченко обжаловал решение Хамовнического суда в Мосгорсуде.

Мосгорсуд, изучив решение Хамовнического суда об отказе в удовлетворении исковых требований, признал его правомерным и установил, что выплата такой компенсации не предусмотрена коллективным договором и локальными нормативными актами ВФЛА. 

Выплата компенсации не соответствует действующей системе оплаты труда и свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны бывшего президента ВФЛА.

В то же время Мосгорсуд на основании действующего законодательства принял решение отклонить иск ВФЛА к Юрченко о возврате 145 тысяч рублей, полученных им сразу после увольнения.

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