ВФЛА принесла извинения за несвоевременную выплату призовых призерам серии турниров «Королева российского спорта»

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) принесла извинения спортсменам за несвоевременную выплату призовых за этапы серии турниров «Королева российского спорта».

«ВФЛА приносит извинения спортсменам за задержку выплат и гарантирует, что все призовые будут выплачены чуть позже», – заявила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко.

«Задержка произошла из-за огромного количества заявок на выплаты призовых, которые мы не успели обработать», – цитирует сообщение пресс-службы ВФЛА «Чемпионат».

Серия турниров «Королева российского спорта» проходила с 23 апреля по 18 августа и состояла из 18 этапов. За победу на каждом из них полагалось 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.