ВФЛА принесла извинения за несвоевременную выплату призовых призерам серии турниров «Королева российского спорта»

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) принесла извинения спортсменам за несвоевременную выплату призовых за этапы серии турниров «Королева российского спорта».

«ВФЛА приносит извинения спортсменам за задержку выплат и гарантирует, что все призовые будут выплачены чуть позже», – заявила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко. 

«Задержка произошла из-за огромного количества заявок на выплаты призовых, которые мы не успели обработать», – цитирует сообщение пресс-службы ВФЛА «Чемпионат».

Серия турниров «Королева российского спорта» проходила с 23 апреля по 18 августа и состояла из 18 этапов. За победу на каждом из них полагалось 50 тысяч рублей, за второе место – 30 тысяч, за третье – 20 тысяч.

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