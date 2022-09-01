ЧМ по легкой атлетике в залах, который должен пройти в Китае, перенесен на 2025 год. Изначально он планировался в 2020-м

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, который должен пройти в китайском Нанкине, перенесен на март 2025 года.

Об этом сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Изначально турнир должен был состояться еще в 2020 году, но уже несколько раз переносился из-за антиковидных мер – сначала на 2021 год, затем на 2023-й.

«Мы разочарованы, что нам вновь пришлось отложить мероприятие из-за обстоятельств, не зависящих от нас, но мы сделали это, чтобы внести ясность для спортсменов и федераций, которые готовятся к соревновательному сезону 2023 года.

К сожалению, сроки не позволят нам провести соревнования в 2023 году, но чемпионат в помещении также состоится в 2024 году в Глазго», – сказал президент World Athletics Себастьян Коу.