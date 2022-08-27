«В СССР у нас было все свое, а потом мы это потеряли. Теперь придется восстанавливать». Глава ВФЛА о ситуации со спортивным инвентарем

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о ситуации со спортивным инвентарем на фоне санкций.

– Сейчас мы видим, что многие федерации испытывают дефицит спонсоров, в том числе из-за допинговых историй. Как у легкой атлетики обстоят дела с этим?

– Летняя серия стартов была проведена благодаря средствам букмекеров. До этого у нас был единственный спонсор — РЖД, а сейчас к нему присоединился банк, но вся работа с ним еще впереди.

– То есть финансовое состояние ВФЛА улучшается?

– Да. Но в те времена, когда мы сотрудничали с мировым брендом спортивной одежды, другие спонсоры были практически не нужны. Сейчас мы ведем переговоры с производителями экипировки и другими компаниями, но пока рано говорить о конкретике.

– Сейчас зарубежные компании уходят с рынка, это касается и спорта. Хоккеисты уже испытывают проблемы с экипировкой. В легкой атлетике ее качество тоже просядет?

– Да, просядет. Но морально мы к этому готовы. Сейчас продолжим существовать на старых запасах, а дальше уже будем решать. Что касается одежды, то с ней проблем нет – она достаточно высокого качества. Спецобувь все равно шьется в Китае – будем искать новых поставщиков.

Что касается колодок, барьеров, тренажеров, то тут надо поднимать свое производство. Деваться некуда, вся страна в таком положении. В СССР у нас было все свое, а потом мы это потеряли. Теперь придется восстанавливать, – сказала Привалова.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?

«Я не верю в блокаду России. Нельзя перекрыть плотиной реку – вода просочится». Как нашему спорту выжить без иностранного инвентаря?