Шубенков о победе на чемпионате России: «Мой бег был на «четыре с минусом». К трем стартам в один день я не привык пока»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал свою победу на чемпионате России в Чебоксарах.

Сегодня Шубенков занял первое место с результатом 13,38 секунды. Предварительный, полуфинальный и финальный забеги проходили в один день.

«Я считаю, что сегодня мой бег был на «четыре с минусом», можно было и получше. Маленько мне не хватило сил. К трем стартам в один день я не привык пока», – сказал Шубенков.

Также спортсмен заявил о проблемах со спортивной экипировкой.

«Сейчас со спортивной экипировкой стало сложнее, чем было раньше», – отметил он.