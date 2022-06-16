«В гимнастике есть девушки, у которых больше проблем, чем у Надаля, и даже они не так много говорят». Легкоатлет Гонсалес призвал теннисиста не жаловаться на травмы

Серебряный призер ЧМ-1987 по легкой атлетике Хосе Луис Гонсалес считает, что теннисист Рафаэль Надаль слишком много говорит о своих травмах.

«Думаю, ему не стоит так часто высказываться о своих недугах перед общественностью, потому что это может выглядеть так, будто он изображает жертву.

Если вы решили соревноваться – вы в состоянии делать это. Если вы принимаете вызов, то не следует говорить о своих физических проблемах.

В художественной гимнастике есть девушки, у которых больше физических проблем, чем у него, и даже они не так много говорят», – отметил легкоатлет.

Гонсалес специализировался в беге на средние дистанции. В 1987 году он брал серебро чемпионата мира на 1500 м.

«То, что делает Надаль, было бы невозможно в велогонках. Если вы травмированы, то вы не соревнуетесь». Гонщик Мартен сравнил лечение теннисиста с допингом

Надаль был готов поменять 14-й «Ролан Гаррос» на новую стопу. Неизлечимая травма мешает ему даже в жизни, но он все равно не уходит