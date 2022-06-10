«Я подвергся порицанию за правду. Мир сходит с ума, потому что о реалиях не говорят политики». Экс-глава оргкомитета Токио-2020 о сексистском скандале со своим участием

Бывший глава оргкомитета Токио-2020 Йосиро Мори высказался о сексистском скандале, который произошел с ним перед началом летних Игр.

В феврале 2021 года Мори покинул оргкомитет Олимпиады после многочисленной критики в свой адрес. Причиной стали его высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний. В частности, Мори заявлял, что женщины «говорят слишком много».

«Я просто отметил, что женщины много разговаривают. Я подвергся порицанию за правду.

Мир сходит с ума, потому что о реалиях не говорят политики», – заявил Мори.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года.