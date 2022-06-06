Вархольм сошел с дистанции на этапе «Бриллиантовой лиги». После забега он держался за заднюю поверхность бедра

Олимпийский чемпион в барьерном беге из Норвегии Карстен Вархольм получил повреждение во время этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

Во время забега на 400 м c/б норвежец сошел с дистанции после первого барьера, держась за заднюю поверхность бедра. Первым финишировал американец Халлифа Россер с результатом 48,25 с.

«Вероятно, дело в судороге. Неприятно начинать с такого, но надеюсь, что я вернусь сильнее. Просто нужно восстановиться», – сказал Вархольм в интервью World Athletics.

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