WADA проведет виртуальный аудит в отношении РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проведет аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в удаленном формате.

«Мы были вынуждены отменить очный аудиторский визит, поэтому мы организуем виртуальный аудит. Вчера мы обсуждали, что план этого аудита будет представлен очень скоро», – сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

На данный момент российская организация лишена статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Аудит, который является одним из шагов по восстановлению РУСАДА, планировался в марте, но был перенесен из-за ситуации на Украине.