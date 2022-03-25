Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня выиграла Гран-при ЮАР на дистанции 3000 м с новым личным рекордом

Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня установила новый личный рекорд на дистанции 3000 м.

Во время Гран-при ЮАР спортсменка выиграла забег с результатом 8 минут 54,97 секунды. Этот почти на 10 секунд лучше ее предыдущего рекорда, установленного в прошлом году (9.04,20).

Семеня дважды побеждала на Олимпиадах в беге на 800 м. Однако сейчас она не может выступать на этой дистанции из-за правил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

По требованиям World Athletics, легкоатлетки с чрезмерно высоким уровнем тестостерона, как у Семеня, должны снижать его до до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов, если хотят соревноваться на дистанциях от 400 м до мили.

Из-за введения этих правил Семеня подавала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), который был отклонен в мае 2019 года.

В 2021 году Семеня пыталась отобраться на летнюю Олимпиаду в Токио на дистанции 5000 м, но не выполнила квалификационный норматив.

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