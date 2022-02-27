Ирина Привалова: «Я очень надеюсь, что у Клишиной хватит сил восстановиться. Она очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду на возвращение Дарьи Клишиной к соревнованиям.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину. На прошлой неделе она сообщила о своей беременности.

«Даша в этом сезоне по понятным причинам не будет выступать. Я очень надеюсь, что у нее потом хватит сил, чтобы восстановиться, ведь Клишина – очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя.

В истории легкой атлетики есть немало примеров, когда спортсменки возвращались после родов и достигали высоких результатов. Главное, чтобы было кому помочь», – сказала Привалова.