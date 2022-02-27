Ирина Привалова: «Я очень надеюсь, что у Клишиной хватит сил восстановиться. Она очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя»

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду на возвращение Дарьи Клишиной к соревнованиям.

Клишина – серебряный призер чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину. На прошлой неделе она сообщила о своей беременности.

«Даша в этом сезоне по понятным причинам не будет выступать. Я очень надеюсь, что у нее потом хватит сил, чтобы восстановиться, ведь Клишина – очень талантливая спортсменка, которая пока не сумела полностью реализовать себя.

В истории легкой атлетики есть немало примеров, когда спортсменки возвращались после родов и достигали высоких результатов. Главное, чтобы было кому помочь», – сказала Привалова.

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