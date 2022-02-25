ВФЛА и РУСАДА заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Российское антидопинговое агентство ( ) заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

«Предметом настоящего соглашения является установление взаимодействия сторон по следующим направлениям:

борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения требований Общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового кодекса;

защита фундаментального права спортсменов РФ участвовать в соревнованиях, свободных от допинга;

взаимодействие в организации и проведении антидопинговых мероприятий», – сообщается на сайте ВФЛА.

Важным элементом соглашения являются организация и проведение образовательных антидопинговых программ и мероприятий, направленных на предотвращение нарушений антидопинговых правил, а также взаимодействие по обмену информацией для целей планирования тестирования и организации соревновательного и внесоревновательного контроля.

По итогам подписания соглашения исполняющая главы ВФЛА Ирина Привалова выразила благодарность РУСАДА за включение дополнительно 59 юниоров в пул тестирования. Это позволит им подать заявку на получение статуса нейтрального спортсмена для участия в международных стартах.