ВФЛА и РУСАДА заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте

Теги допинг Ирина Привалова ВФЛА РУСАДА Легкая атлетика

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заключили соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте.

«Предметом настоящего соглашения является установление взаимодействия сторон по следующим направлениям:

  • борьба за обеспечение чистоты спорта, в том числе путем неуклонного соблюдения и выполнения требований Общероссийских антидопинговых правил и Всемирного антидопингового кодекса;
  • защита фундаментального права спортсменов РФ участвовать в соревнованиях, свободных от допинга;
  • взаимодействие в организации и проведении антидопинговых мероприятий», – сообщается на сайте ВФЛА. 

Важным элементом соглашения являются организация и проведение образовательных антидопинговых программ и мероприятий, направленных на предотвращение нарушений антидопинговых правил, а также взаимодействие по обмену информацией для целей планирования тестирования и организации соревновательного и внесоревновательного контроля.

По итогам подписания соглашения исполняющая главы ВФЛА Ирина Привалова выразила благодарность РУСАДА за включение дополнительно 59 юниоров в пул тестирования. Это позволит им подать заявку на получение статуса нейтрального спортсмена для участия в международных стартах. 

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