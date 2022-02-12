Пресс-атташе ВФЛА: «Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк»

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) опровергла информацию о том, что исполняющая обязанности президента организации Ирина Привалова провалилась под лед и была госпитализирована.

Ранее об инциденте сообщил канал «РЕН ТВ».

«Ирина Привалова не проваливалась под лед, с ней все в порядке. Это фейк. Не знаем, откуда взялась эта информация», – сказала Глущенко.

Олимпийская чемпионка, и. о. главы ВФЛА Ирина Привалова провалилась под лед в Москве. Ее госпитализировали с переохлаждением