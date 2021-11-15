Станислав Поздняков об Олимпиаде-2020: «Стоимость одной золотой медали Токио – 70 миллионов рублей»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине.

«На олимпийском собрании сегодня обсуждались подведение итогов Токио-2020 и подготовка к Пекину-2022. По Токио – была признана успешной реализация этой программы, которая длилась пять лет.

1 млрд 400 млн рублей было потрачено на подготовку наших спортсменов, а также работа с олимпийским резервом и образовательная программа, большое количество антидопинговых мер.

Наши спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпиаде. Стоимость одной золотой медали – 70 млн рублей.

Подготовка к Пекину идет сложно из-за ковидных ограничений – и потому, что ряд стран с трудом дают визы для въезда. ОКР проводит большую дипломатическую работу, чтобы наши спортсмены могли въезжать в страны, где проходят квалификационные соревнования.

Хотя не всегда получается этого добиться. Так, наши спортсмены по фристайлу не смогли попасть в США на квалификацию, хотя имели визы. В связи с этим я потребовал у международной федерации отменить квалификационный статус этих соревнований, потому что нарушен принцип равенства.

Мы ожидаем от оргкомитета Пекина второе издание руководства по пребыванию на Олимпиаде (playbook). Анонсировали его 8 декабря, но это пока откладывается. Мы с большим интересом ждем это издание, где будет описано ежедневное тестирование, пребывание наших спортсменов на Играх.

Но сейчас скажу, что наши атлеты полностью обеспечены проживанием в трех кластерах Олимпиады. Все наши специалисты смогут жить в отелях внутри периметра. Мы ожидаем порядка 216 спортсменов на Олимпиаде», – сказал Поздняков.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?