Олимпиада-2020, 3 августа, все медали дня: Германия взяла золото в прыжках в длину, Новая Зеландия и Куба – в гребле, другие награды

Теги Олимпиада-2020 Легкая атлетика

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

2 августа

Все медали дня

Легкая атлетика

Прыжки в длину, женщины

1. Малайка Михамбо (Германия) 

2. Бритни Рис (США)

3. Эсе Бруме (Нигерия)

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) 

2. Тереза Портела (Испания) 

3. Эмма Йоргенсен (Дания) 

1000 м, каноэ-двойка, мужчины

1. Куба 

2. Китай 

3. Германия 

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

 

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