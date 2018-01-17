Олимпиада-2020, 3 августа, все медали дня: Германия взяла золото в прыжках в длину, Новая Зеландия и Куба – в гребле, другие награды

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

2 августа

Все медали дня

Легкая атлетика

Прыжки в длину, женщины

1. Малайка Михамбо (Германия)

2. Бритни Рис (США)

3. Эсе Бруме (Нигерия)

Гребля на байдарках и каноэ

200 м, байдарка, женщины

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тереза Портела (Испания)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

1000 м, каноэ-двойка, мужчины

1. Куба

2. Китай

3. Германия

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.