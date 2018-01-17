Олимпиада-2020, 3 августа, все медали дня: Германия взяла золото в прыжках в длину, Новая Зеландия и Куба – в гребле, другие награды

3 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио разыгрываются 28 комплектов медалей в 9 видах спорта.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
2 августа
Все медали дня
Легкая атлетика
Прыжки в длину, женщины
1. Малайка Михамбо (Германия)
2. Бритни Рис (США)
3. Эсе Бруме (Нигерия)
Гребля на байдарках и каноэ
200 м, байдарка, женщины
1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)
2. Тереза Портела (Испания)
3. Эмма Йоргенсен (Дания)
1000 м, каноэ-двойка, мужчины
1. Куба
2. Китай
3. Германия
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.