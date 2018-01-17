Клишина после травмы покинула стадион на инвалидном кресле. Она не может наступить на ногу и ждет отправки в поликлинику

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина покинула стадион, где проходила квалификация на Олимпийских играх-2020 в Токио, на инвалидном кресле. 

Спортсменка не прошла в финал. Первые две попытки Клишиной не были засчитаны из-за заступа, а во время третьей попытки она прервала разбег из-за того, что травмировала ногу. 

«Даша сейчас находится в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при Олимпийской деревне», – сообщила пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

Сама Клишина отказалась от комментариев: «Я пока ничего не хочу говорить, давайте позже».

Клишина запорола квалификацию: не сделала ни одной попытки и травмировалась. Ждем последнее плавание и фехтование. Онлайн дня в Токио

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