Олимпиада-2020, 1 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 27 комплектов медалей

1 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.

1 августа

Расписание финалов

Гольф

Мужчины

1.30

BMX-фристайл

Парк, женщины

4.10

Российская участница: Елизавета Посадских.

Парк, мужчины

5.20

Российский участник: Ирек Ризаев.

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины

4.30

50 м, вольный стиль, женщины

4.37

1500 м, вольный стиль, мужчины

4.44

Российский участник: Кирилл Мартынычев.

4x100 м, комбинация, женщины

5.15

Сборная России выступит в заплыве.

4x100 м, комбинация, мужчины

5.36

Сборная России выступит в заплыве.

Легкая атлетика

Толкание ядра, женщины

4.35

Прыжки в высоту, мужчины

13.10

Российские участники: Михаил Акименко, Илья Иванюк.

Тройной прыжок, женщины

14.15

100 м, мужчины

15.50

Бокс

63-69 кг, мужчины

6.03 – первый полуфинал, 12.03 – второй полуфинал

Российский участник: Андрей Замковой.

Будут разыграны только бронзовые медали.

75-81 кг, мужчины

6.51 – первый полуфинал, 12.51 – второй полуфинал

Российский участник: Имам Хатаев.

Будут разыграны только бронзовые медали.

Парусный спорт

Лазер, мужчины

8.33

Лазер Радиал, женщины

9.33

Прыжки в воду

Трамплин 3 м, женщины

9.00

Российская участница: Мария Полякова.

Теннис

Пары, женщины

Финал

9.00

Мужчины

Финал

9.00

Российский участник: Карен Хачанов.

Пары, микст

Финал

9.00

Российские участники: Елена Веснина – Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова – Андрей Рублев.

Спортивная гимнастика

Вольные упражнения, мужчины

11.00

Российский участник: Никита Нагорный.

Опорный прыжок, женщины

11.52

Российские участники: Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова.

Конь, мужчины

12.41

Российский участник: Давид Белявский.

Брусья, женщины

13.24

Российские участники: Ангелина Мельникова, Анастасия Ильянкова.

Фехтование

Командный турнир, рапира, мужчины

12.30 – матч за бронзу, 13.50 – финал

Сборная России выступит в четвертьфинале.

Тяжелая атлетика

До 76 кг, женщины

13.50

Бадминтон

Женщины

14.30 – матч за бронзу, 15.20 – финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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