Глава ОКР Поздняков о законе Родченкова: «Это неприемлемая вещь. Большинство коммерческих лиг США не попадают под влияние WADA»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал принятие антидопингового закона имени в США.

«Безусловно, это является, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемой вещью.

Мы все прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты не дают международному антидопинговому регулятору большинство коммерческих лиг – НХЛ, НФЛ, НБА и так далее.

Студенческие лиги тоже не попадают под влияние . Поэтому возникает парадоксальная ситуация.

Например, один из известных хоккеистов, попавшись на принятии релаксационного допинга, был на 4 года отлучен от международных соревнований. А в своей же НХЛ он получил лишь несколько игр дисквалификации.

Из последнего – случай в НФЛ. Здесь уже тяжелее ситуация, был применен очень тяжелый препарат, увеличивающий мышечную массу. Любой спортсмен, находящийся под юрисдикцией WADA, получил бы 4 года дисквалификации. Здесь – две недели. И таких случаев очень-очень много.

Конечно, вызывает большое недоумение, каким образом можно транслировать, пускай даже под предлогом каких-то благих намерений, трансграничные санкции в отношении представителей стран, если в свою страну не пускаешь допинг-контролеров – иностранцев.

США – единственная страна, которая на свою территорию допинг-офицеров – граждан других стран не пускает. Поэтому, конечно, это вызывает удивление, и мы не приемлем подобного рода ситуацию», – сказал Поздняков в интервью телеканалу «Россия 24».

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