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    Глава ОКР Поздняков о законе Родченкова: «Это неприемлемая вещь. Большинство коммерческих лиг США не попадают под влияние WADA»

    Теги НБА НХЛ допинг Станислав Поздняков ОКР WADA НФЛ Григорий Родченков Легкая атлетика

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал принятие антидопингового закона имени Григория Родченкова в США.

    «Безусловно, это является, с моей точки зрения, абсолютно неприемлемой вещью.

    Мы все прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты не дают международному антидопинговому регулятору большинство коммерческих лиг – НХЛ, НФЛ, НБА и так далее.

    Студенческие лиги тоже не попадают под влияние WADA. Поэтому возникает парадоксальная ситуация.

    Например, один из известных хоккеистов, попавшись на принятии релаксационного допинга, был на 4 года отлучен от международных соревнований. А в своей же НХЛ он получил лишь несколько игр дисквалификации.

    Из последнего – случай в НФЛ. Здесь уже тяжелее ситуация, был применен очень тяжелый препарат, увеличивающий мышечную массу. Любой спортсмен, находящийся под юрисдикцией WADA, получил бы 4 года дисквалификации. Здесь – две недели. И таких случаев очень-очень много.

    Конечно, вызывает большое недоумение, каким образом можно транслировать, пускай даже под предлогом каких-то благих намерений, трансграничные санкции в отношении представителей стран, если в свою страну не пускаешь допинг-контролеров – иностранцев.

    США – единственная страна, которая на свою территорию допинг-офицеров – граждан других стран не пускает. Поэтому, конечно, это вызывает удивление, и мы не приемлем подобного рода ситуацию», – сказал Поздняков в интервью телеканалу «Россия 24».

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