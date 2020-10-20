РУСАДА выпустило видеоотчет о работе агентства. После вопроса «Какова реакция WADA?» добавили стрекочущего кузнечика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выпустило ролик с информацией о работе в 2020 году.

«В России по-прежнему действует одна из самых активных антидопинговых программ в мире. С января по сентябрь проведено 5105 тестирований.

Согласно отчету WADA РУСАДА заняло второе место по количеству тестов среди всех стран в 2018 году. Из этих тестов только 1,4% дали отрицательные аналитические результаты. Это меньше, чем во Франции (1,7%), Индии (2,6), Мексике (3,7), Украине (3,6) и США (1,5).

Какова реакция WADA, когда речь идет об этих цифрах?» – говорится в ролике.

После вопроса в видео появляется изображение кузнечика, сопровождаемое стрекотом.