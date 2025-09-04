Михаил Дегтярев: «С КНДР мы договорились, Российско-корейские игры сейчас в стадии согласования»

Российско-корейские игры находятся на стадии согласования.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«С КНДР мы договорились, Российско-корейские игры сейчас в стадии согласования. Мы к этому открыты, ничего отменять мы не собираемся», – заявил министр.

В прошлом году сообщалось , что Дегтярев предложил проводить молодежные Российско-корейские игры.