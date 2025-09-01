Слисева о призовых в подводном плавании: «На кафешки хватает»

Пловчиха Диана Слисева рассказала. как начала заниматься подводным плаванием.

Слисевой 20 лет, она является двукратной победительницей Всемирных игр 2025 года — в плавании в ластах на 100 метров и в дисциплине апноэ на дистанции 50 метров.

— История случайная. Тренер, с которым я занималась, уехал в другой бассейн, далеко от дома. Мама стала искать вариант поближе, и в итоге меня записали в секцию подводного плавания — в классическую тогда мест не было. Так и осталась здесь. До сих пор удивляюсь, как все удачно сложилось. Я бы сказала, это чудо.

— Можно ли в России зарабатывать подводным плаванием, так чтобы это стало основной профессией?

— Думаю, да. Есть призовые, иногда стипендии от городов. Конечно, это не огромные суммы, но на жизнь хватает.

— Если не секрет, примерно какой доход может быть у спортсмена вашего уровня?

— Ну, на кафешки хватает.

— Приходится совмещать спорт с работой?

— Нет, я не работаю. Основное внимание уделяю тренировкам, параллельно учусь. Я на факультете физической культуры, поэтому учеба связана со спортом и совмещать ее несложно. Может, стану тренером. А может, и нет. Посмотрим, как сложится, — сказала Слисева.